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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-3-2021.. توقعات جديدة للمعدن الأصفر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب فى سوق الصاغة مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات بتعافى المعدن الأصفر خلال التعاملات وتتابع بوابة الفجر سعر الذهب لحظة بلحظة.


أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 655.75 جنيه.
 
عيار 21 : 765 جنيها.
 
عيار 24 : 874.25 جنيه.
 
الجنيه الذهب: 6120 جنيها.
 

أسعار الذهب عالميًا:

تحولت أسعار الذهب للارتفاع لأول مرة في 6 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع العملة الأمريكية.

وتعافت أسعار المعدن الأصفر من أدنى مستوى في 8 أشهر، مع تخلي عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوياتها في عام.

وفي حين أن الذهب يعتبر درعًا ضد التضخم، فقد هددت عوائد السندات الأمريكية التي ارتفعت في الأسبوع الماضي هذا الوضع، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ويظل التركيز أيضًا على التطورات الخاصة بمشروع قانون التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار والذي سيتم مناقشته في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.6 بالمائة، ما يعادل 10.60 دولار إلى 1733.60 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1704.60 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1736.27 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 90.75.

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