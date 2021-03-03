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تفاصيل علاج الطفل "ريان" المصاب بضمور العضلات بدواء قيمته مليوني دولار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:16 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أوضحت الدكتورة ناجية فهمى، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، تطورات الحالية الصحية للطفل ريان المصاب بمرض ضمور العضلات الشوكى، بعد تلقيه الدواء الأغلى سعرا في العالم ويسمى "زولجينزما zolgensma" بقيمة مليوني دولار التي تعادل 34 مليون جنيه مصري.

وقالت "ناجية" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" "ريان بصحة جيدة وخرج من المستشفى وروح بيته، وسيتم متابعة حالته لمدة 6 شهور قبل ظهور أول تأثير حقيقي للدواء".

وأضافت "هذا الدواء الذي تلقاه ريان يقوم بعمل تعديل جيني للحالة المصابة بضمور العضلات الشوكي، وهو من بين ثلاث أدوية حول العالم، ولكن الفرق أن هذا الدواء يتم أخذه مرة واحدة في حين أن الأدوية الأخرى يتم تلقيها طوال العمر حتى تعطي النتيجة المرجوة".

وتابعت "الشركة المنتجة لهذا الدواء قالت أنها ستقوم بعلاج 100 طفل خلال عام 2020 للبلاد التي لم يسجل فيها الدواء، وبالفعل تقدمنا بثمان حالات التي تحتاج إلى شروط خاصة بالتحليل الجيني الطفرى وألا يتعدى عمره سنتين أو يعاني اضطراب تنفسي يستلزم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لأكثر من 16 ساعة وهي شروط قاسية ولكن انطبقت على ريان وتم علاجه".

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