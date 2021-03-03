يوسف الحسيني: من يستقوي بالخارج عميل "قذر" (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك فرق كبير جدا بين المعارض الذي يختلف مع الحكومة في بعض الآراء، وبين من يتواجد في الخارج ويطالب الحكومات بالضغط على مصر، ويوجه اتهامات كاذبة للنظام أو يقوم بالسباب.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن والده كان معارضًا سياسيًا شرسًا واضطر في مرحلة من المراحل ترك مصر وذهب إلى انجلترا، معقبًا:" لم يضبط والداه مرة واحد وهو يسب النظام في مصر رغم كونه كاتبًا مشهورًا في مصر والوطن العربي، لم يضبط مرة بطلب الدول الغربية بالضغط على النظام".



