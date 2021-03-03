عميد حقوق سوهاج يكشف تفاصيل أزمة سؤال "بن شرقي" (فيديو)

أكد حازم عبد الرحمن، عميد كلية الحقوق جامعة سوهاج، أن الأستاذ الذي قام بوضع السؤال الخاص بوفاة أشرف بن شرقي بفيروس كورونا تم إنهاء انتدابه من جامعة سوهاج لأنه من جامعة أسيوط بعد قرار من رئيس الجامعة.



وأضاف "عبد الرحمن" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "إن السؤال كان افتراضي وغير مقصود منه أي شيء وربما ذكر اسم الشخصية كان للتقريب وجهات النظر للطلبة".



وتابع "الأستاذ كان يعطي وقائع افتراضية خاصة بمادة تنازع القضاء الدولي، ولكن ربما يكون استخدام اسم شخصية معروفة كان خطأ غير مقصود، وتم توقيع هذه الواقعة إلى التحقيق، ولاعب الزمالك لعب مباراة بالأمس وربنا يديله الصحة والعافية، وما حدث من السوشيال ميديا كان لجماهيرية اللاعب ونادي الزمالك".