Advertisements

عميد حقوق سوهاج يكشف تفاصيل أزمة سؤال "بن شرقي" (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:17 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أكد حازم عبد الرحمن، عميد كلية الحقوق جامعة سوهاج، أن الأستاذ الذي قام بوضع السؤال الخاص بوفاة أشرف بن شرقي بفيروس كورونا تم إنهاء انتدابه من جامعة سوهاج لأنه من جامعة أسيوط بعد قرار من رئيس الجامعة.

وأضاف "عبد الرحمن" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "إن السؤال كان افتراضي وغير مقصود منه أي شيء وربما ذكر اسم الشخصية كان للتقريب وجهات النظر للطلبة".

وتابع "الأستاذ كان يعطي وقائع افتراضية خاصة بمادة تنازع القضاء الدولي، ولكن ربما يكون استخدام اسم شخصية معروفة كان خطأ غير مقصود، وتم توقيع هذه الواقعة إلى التحقيق، ولاعب الزمالك لعب مباراة بالأمس وربنا يديله الصحة والعافية، وما حدث من السوشيال ميديا كان لجماهيرية اللاعب ونادي الزمالك".

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 13 ساعة

استمرار الأمطار ودرجة الحرارة تنخفض لـ7.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ يوم

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ ساعة و 8 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية فى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 ص

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

08:00 ص

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات