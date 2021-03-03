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طارق شوقي: "اللي واجهته مشكلة تقنية يوم السبت يعتبر نفسه ناجح"
الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:09 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشاكل التي حدثت يوم السبت الماضي في الامتحانات، نسبة 100% منها مرتبط بشبكة الإنترنت، ومع ذلك 11% من الطلاب أدوا الامتحان بكفاءة، وارتفعت النسبة بعد ذلك لأكثر من 90%.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "تعاونا مع وزارة الاتصالات لوضع أيدينا على المشكلات لحلها، وقولنا يوم السبت إللي قابل مشكلة تقنية في الامتحان يعتبر نفسه ناجح".
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "لا داع للإرهاق والجدل المثار على السوشيال ميديا، إحنا سهل علينا نعمل امتحانات ورقية ولكن مصر تستثمر في هذه التجربة، ولكن الأرقام أهم شيء.. وحوالي 99.9% أدوا الامتحانات بكفاءة".
واستكمل وزير التعليم: "مفيش حاجة اسمها السيستم، ولكن هناك قاعدة متكاملة لتوزيع الامتحانات المختلفة على الطلاب، والمشكلة التي حدثت في اليوم الأول في الإنترنت تم حلها في أقل من 24 ساعة".
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