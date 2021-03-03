طارق شوقي: "اللي واجهته مشكلة تقنية يوم السبت يعتبر نفسه ناجح"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشاكل التي حدثت يوم السبت الماضي في الامتحانات، نسبة 100% منها مرتبط بشبكة الإنترنت، ومع ذلك 11% من الطلاب أدوا الامتحان بكفاءة، وارتفعت النسبة بعد ذلك لأكثر من 90%.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "تعاونا مع وزارة الاتصالات لوضع أيدينا على المشكلات لحلها، وقولنا يوم السبت إللي قابل مشكلة تقنية في الامتحان يعتبر نفسه ناجح".





وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : "لا داع للإرهاق والجدل المثار على السوشيال ميديا، إحنا سهل علينا نعمل امتحانات ورقية ولكن مصر تستثمر في هذه التجربة، ولكن الأرقام أهم شيء.. وحوالي 99.9% أدوا الامتحانات بكفاءة".



