غرفة السياحة الدينية: الشركات لم تنصب على المعتمرين

قال أشرف شيحة، عضو غرفة السياحة الدينية، إن شركات السياحة لم تنصب على المعتمرين ولكن هناك بعض السماسرة التي تدعي حصولها على ترخيص وتقوم بالنصب على المعتمرين، ومن هنا جاءت فكرة وجود منصة الكترونية تتناسب مع التطور العصري للتكنولوجيا، وتساعد المواطن على إقامة الشعائر الدينية دون التعرض لأي نصب.





وتابع "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، ان الهدف الأهم من أنشاء منصة الكترونية للعمرة هي سيطرة الدولة بشكل كامل على هذه الخدمة، وان تكون خدمة العمر قاصر على شركات السياحة دون غيرها.



