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لقاء الخميسي: "أوسا بيتعرض للتنمر من 16 سنة"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
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علقت الفنانة لقاء الخميسي، زوجة محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة حاليًا والزمالك سابقًا، على التنمر الذي تعرض له مؤخرًا.

وقالت الخميسي في مداخلة عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، اليوم الثلاثاء: "التنمر على أوسا موجود منذ 16 عامًا من يوم ماعرفته ولم يكن وقتها  متاحاً منصات للسوشيال ميديا بس كنا بنسمعه وقتها  في الملعب أو عبر رسائل  نصية  لكن مع مرور الوقت وعندما ترك زوجي نادي الزمالك وبدانا نشتغل في حالة من الهدوء بعد إنتهاء التوتر الذي كان يعيق الانجاز".

وأضافت: "مع الوقت التنمر إنتقل إلى منصات السوشيال ميديا في كل حتة وعلانية وهو دلوقتي عنده أولاده  وعنده عيلته وهو راجل هادي بطبعة أقوى من أنه يرد وكان دائماً يقلي أنا مش مهتم، كبري دماغك وأقفلي ودنك وأنا مش مضايق، بس أنا الصراحة مش بقدر أسكت".

واصلت: "فيه حاجتين بيهموني أن لازم الناس تتقبل الآخر حتى لو مش بيحبوه  لأنه مفيش داعي للخروج عن الحدود المسموحة وإذا كنت أنت كمتنر كارهه لا فيه ناس تانية بتحبه وبتجيبوا وبتدفعله فلوس عشان يشتغل وفي نفس الوقت لازم تحترموا عيلته والطابور اللي ماشي وراه ومشاعرهم ".

واختتمت: "أوسا كان بيتعرض للشتايم في الملعب وكنت بسمعهم ومع ذلك كمل، وأعتقد أوسا لما راح وادي دجلة شهد حالة من الهدوء والاحترام من قبل  الإدارة والمدربين الأجانب ولازم تشوفوا الفيديوهات اللي عاملينها المدربين ليه إدوله الثقة وأن يبقى في الوضع الراهن وهو رجل صاحب تحدي لايفرق معه العمر ولا الاقاويل".


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عبد المنصف تنمر الخميسي

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