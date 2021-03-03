نقيب المأذونين: "الراجل يتحبس ويدفع 50 ألف جنيه ليه" (فيديو)

نشبت مشادة حادة على الهواء بين المحامية بالاستئناف العالي ولاء عدلي ونقيب المأذونين إسلام عامر.





قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، «هناك من يتزوج ولا يكون مكتوب في بطاقة الهوية أنه متزوج».





وأشار الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إلى أن «الرجل اللي يتزوج للمرة الثانية يدفع يتحبس ويدفع غرامة للحكومة ليه، هو تزوج عليها ولا على زوجته».





واستكمل متسائلا: أنا ذنبي أيه أدفع وغرامة وأتحبس لما أكتب عقد زواج لواحد أخفي عني زواجه السابق، لترد عليه المحامية ولاء عدلي، «يقدر يعمل قيد عائلي في دقيقه واحده يعرف كل حاجة عنه».



