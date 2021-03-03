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إصابة نجل النجم ماجد المصري بفيروس "كورونا"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعلن أدم المصرى، نجل الفنان ماجد المصرى، إصابته بكورونا من خلال نشر ستوري عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يعلن فيها اصابته بالفيروس بعد تحليل المسحه التي أجراها وأثبتت إصابته.

وعلقت زوجة ماجد المصرى ووالدة أدم، على اصابة ابنها بالفيروس، من خلال دعوة له عبر حسابها قائلة: "سلامتك يا روح قلبي، يارب تقوم لنا بالسلامة".

وكانت اخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل «الوجه الاخر»، وشاركه البطولة ندى موسى وأحمد سعيد عبدالغني، ونسرين طافش، ومادلين مطر، ومحمد على رزق، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش




إصابة نجل النجم ماجد المصري بفيروس "كورونا"
إصابة نجل النجم ماجد المصري بفيروس "كورونا"
إصابة نجل النجم ماجد المصري بفيروس "كورونا"
إصابة نجل النجم ماجد المصري بفيروس "كورونا"

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ماجد المصري كورونا فنان

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