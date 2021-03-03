"سكرتير بني سويف" يتابع أعمال لجنة التنمية المستدامة للنهوض بالقرى

أعلنت محافظة بني سويف، الثلاثاء، أن اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، تابع أعمال لجنة التنمية المستدامة لتحسين مستوى الخدمات والنهوض بالقرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.





وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الثلاثاء، عقد السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، إجتماعا مع أعضاء لجنة التنمية المستدامة لتحسين مستوى الخدمات والنهوض بالقرى.





حضور الاجتماع

وذلك بحضور كلا من: نهى محمد مدير التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والمهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة وأعضاء اللجنة من مسؤولي قطاعات الصحة وهيئة تعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتعاون الدولي والمكتب الفني.





الإجراءات والخطوات

وناقش الإجتماع مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية القرى التي تم اختيارها "مرحلة أولى" وتشمل قرى: قمن العروس، وصفط الخرسا، والمسيد الأبيض، والمحمودية، والحكامنة".





وأستعراض الإجتماع ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة والتي تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات.

الصحة والتضامن





وتم الاتفاق على التنسيق بين الصحة والتضامن لإجراء كشوفات وتحاليل للحالات المصابة بالأنيميا والتقزم وعمل تسجيل بالوحدات الصحية لإدراجها ضمن الخطة المتفق عليها،مع متابعة خطة تحصين الثروة الحيوانية والتيسير على المزارعين للاستفادة منها، بجانب إدراج خطة لتحصين الدواجن يشرف عليها الطب البيطري.





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