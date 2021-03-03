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مصطفى شردي يمازح وزيرة الثقافة والسبب محافظ بورسعيد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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مازح الإعلامي محمد مصطفى شردي، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على الهواء.

وقال "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" بعد إشارة الوزيرة إلى تفاصيل الفعاليات التي سيتم إطلاقها تحت شعار (بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية) والمتعلقة بعاش هنا والذي سيتم إطلاق اسم والده مصطفى شردي: "يبدو أن المحافظ نسي يوجهلي الدعوة"، لترد الوزيرة قائلة "أنا بوجه لحضرتك الدعوة على الهواء" فيرد "هو مش محتاج يعزمني ده بيني ومكاني".

وكشفت وزيرة الثقافة، تفاصيل إطلاق فعالية بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح معرض الفن التشكيلي وإقامة ما يقرب من 108 فعالية.

وأضافت أنه سيتم تقييم عدد من الرموز من أبناء بورسعيد وإقامة حفل أهدته دار الأوبرا إلى المحافظة والذي سيقوم بغنائه المطرب هاني شاكر.

وأشارت إلى أنه سيتم إقامة محتوى ثقافي وفني وعمل عددًا من العروض المسرحية في أكاديمية الفنون في دار الأوبرا وسيتم اختيار 10 شخصيات من أبناء بورسعيد ضمن مشروع عاش هنا وغيرها من الفعاليات.

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