اليوم .. طلاب الصف الأول الثانوي يخوضون امتحان مادتي "الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية"

يخوض طلاب الصف الاول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" على فترتين.

وفي وقت سابق قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، ب

الإضافة الي أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.