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تعرف على موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية رضوى الشربيني

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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توفيت منذ ساعات قليلة هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت رضوي الشربيني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ماتت من كنت أكرم من أجلها .. أمي فى ذمة الله وإنا لله وإن إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

وتابعت: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية".

وكانت قد تدهورت حالة هالة أنور قبل أيام، أثناء تواجدها بالعناية المركزة لإحدى المستشفيات مما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر قناة cbc sofra، في تمام الساعة السادسة مساء.

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