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موسيماني يفاجئ وليد سليمان في لقاء فيتا كلوب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اصطحاب وليد سليمان ، في رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب المقررة يوم 16 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

من جانبه أكد أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن وليد سليمان جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

وأوضح طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن سليمان سيكون جاهزا للمشاركة في مباريات الأحمر بعد مواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 10 من مارس الجاري، ضمن إطار منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر للدوري الممتاز.

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