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أمطار ورياح.. تحذير عاجل من طقس الأربعاء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 3 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حث جاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكيرى على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
أمطار ورياح.. تحذير عاجل من طقس الأربعاء
أمطار ورياح.. تحذير عاجل من طقس الأربعاء

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