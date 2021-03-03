أمطار ورياح.. تحذير عاجل من طقس الأربعاء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 3 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حث جاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.





- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكيرى على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.