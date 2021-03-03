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"الأرصاد": مصر تسجل أعلى درجة حرارة في هذا التوقيت

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة انخفاض درجة الحرارة العظمى غدًا لـ10 درجات، قائلًا: "أخبار مغلوطة ليس لها أي أساس من الصحة".

وتابع "شاهين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، أن انخفاض درجة الحرارة الصغرى لـ10 درجات امر طبيعي في فصل الشتاء، معقبًا: "مفيش اي مفاجئات في الطقس في الغد، وهناك انخفاضًا طفيفًا بقيمة تصل لـ3 درجات".

ولفت إلى أن هناك فرصًا لتساقط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية واردة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة بسبب اننا في نهاية الشتاء، معقبًا: "احنا داخلين على الربيع، ومعروف أنننا بنسجل لأعلى درجة حرارة في الربيع، وليس في الصيف مثلما يتوقع البعض".

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