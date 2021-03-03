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رشوان توفيق يكشف تفاصيل رؤيته للسيدة مريم العذراء وسيدنا إبراهيم (فيديو)
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:16 ص
شيماء حسن
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كشف الفنان رشوان توفيق، تفاصيل رؤيته للسيدة مريم العذراء وسيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام.
وقال "توفيق" في لقائه على فضائية "سي بي سي": "في السبعينات شوفت سيتنا مريم العذراء وابتسمتلي، وفي رؤية أخرى كنت نايم وصحيت لقيت رجل قاعد على سجادة الصلاة بتاعتي ولما سألت ده مين قالولي ده إبراهيم الخليل وتفسير هذه الرؤية ان من يرى سيدنا إبراهيم لازم يحج".
وأضاف: "نور الشريف بعتبره من أولادي دخل يشتغل قبل ما يدخل المعهد العالي للفنون، وكان بأخذ ابني توفيق ويذهب به للملاهي وميرجعش به إلا بالليل، وهو جالي أكثر من مرة بعد ما توفى في المنام".
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