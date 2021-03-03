رشوان توفيق يكشف تفاصيل رؤيته للسيدة مريم العذراء وسيدنا إبراهيم (فيديو)

كشف الفنان رشوان توفيق، تفاصيل رؤيته للسيدة مريم العذراء وسيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام.





وقال "توفيق" في لقائه على فضائية "سي بي سي": "في السبعينات شوفت سيتنا مريم العذراء وابتسمتلي، وفي رؤية أخرى كنت نايم وصحيت لقيت رجل قاعد على سجادة الصلاة بتاعتي ولما سألت ده مين قالولي ده إبراهيم الخليل وتفسير هذه الرؤية ان من يرى سيدنا إبراهيم لازم يحج".



