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مرشح برشلونة: لدينا إتفاق مع ثلاث لاعبين رائعين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث توني فريشيا المُرشح الرئاسي لنادي برشلونة الإسباني، عن خطته بشأن الصفقات الجديدة للبارسا، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في مارس الجاري.

تصريحات فريشيا بشأن صفقات برشلونة
وقال فريشيا في تصريحات صحفية بشأن خطوه صفقات برشلونة في الصيف المقبل: "لدينا اتفاق مع ثلاث لاعبين رائعين لكن لن أقول أسمائهم لكي لا يرتفع سعرهم".

وتابع المرشح الرئاسي لنادي برشلونة: "سنوقع مع 3 لاعبين، إثنين منهم في خط الهجوم، بالإضافة إلى مدافع، وسيصنعون فارق منذ اللحظة الأولى".

وبشأن إعتقال جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة السائق علق فريشيا: "برشلونة هو النادي الأكثر اضطهاداً وما حدث اليوم ليس صدفة".

ومن المقرر أن تُقام انتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، في السابع من مارس الجاري، حيث أعلن فريشيا ترشحه للرئاسة بشكل رسمي.

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