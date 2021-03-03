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تعرف على النواب الجدد للرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:12 ص
إييناس جعفر وفيروز فكري
إييناس جعفر وفيروز فكري
حسام زيدان
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أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين إيناس جعفر نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، وفيروز فكري نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

إيناس جعفر
التحقت جعفر بالوزارة عام 1984 بالمكتب الفني لرئيس هيئة الآثار بصندوق إنقاذ آثار النوبة، وفي عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٥م.

كُلفت بالإشراف على جميع المجموعات العاملة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حتى تولت بعد ذلك منصب نائب المشرف العام للشئون الأثرية بالمتحف.

أخذت على عاتقها مسئولية الملف الأثري به لما لها من خبرة طويلة فى هذا المجال.

شاركت فى العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بالحفاظ علي تراث المتاحف، والتسجيل والتوثيق وأهميته في المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية الكشف عن تزوير القطع الاثرية والتحقق من أثريتها.

فيروز فكري
التحقت بصندوق النوبة كمسئول عن ملف اليونسكو فور تخرجها عام 2002، ثم التحقت بالعمل كمديراً للتعاون الدولي والعلاقات العامة بالمتحف القومي للحضارة المصرية عام 2009.

حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال (MBA) ، ودبلوم في إدارة القطاع العام والحكومي من جامعة ESLSCA ، كما شاركت عام 2017 في برنامج القادة الدوليين الزائرين  (IVLP) والذي تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية، بإلاضافة إلى مشاركتها في العديد من الدورات التدريبية والندوات وورش العمل عن دور اليونسكو في حماية الآثار والاستغلال السياحي  الأمثل للمواقع الأثرية في مصر.

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