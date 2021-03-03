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"جنة هنا" يختتم لياليه بقصر "كفر الشيخ" و يستعد لـ"دسوق"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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اختتم عرض " جنة هنا " من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح مساء أمس الثلاثاء  عروضه على قصر ثقافة كفر الشيخ ، و ذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اللواء خالد العزب مدير أمن محافظة كفر الشيخ  ، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد ، الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال.

كما حضر عدد من القيادات الشعبية و التنفيذية و الأمنية بالمحافظة و قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظة ، بالاضافة الى حضور عدد من جنود القوات المسلحة وسط حضور جماهيري كبير في إطار المسموح به طبقا لقواعد الاجتماعي التي أقرتها وزارة الصحة  المصرية. 

وقد اعرب الفنان إسماعيل مختار عن سعادته برد فعل الجمهور و  جنود قواتنا المسلحة ، خاصة ان العرض يناقش قضايا للمرأة ، و هو ما يعكس  رغبة الجمهور  في طرح قضايا مجتمعية جادة عن طريق المسرح و تناولها  فنيا . 

جدير بالذكر ان مساء أمس  هو ليلة العرض الأخيرة  ل " جنة هنا " على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ ، ليقدم العرض على مسرح قصر ثقافة دسوق بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ اليوم  الأربعاء و  غدا الخميس ٣،٤ مارس الجاري في تمام الثامنة مساء بالمجان ، و ذلك في إطار خطة مشروع المواجهة و التجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و التي وضعها البيت الفني للمسرح و تنظمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح ، لتجوال ٩ عروض مسرحية في ١٤ محافظة حتى شهر يونيو ٢٠٢١. 

عرض "جنة هنا "من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب ، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر.

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مسرحي عرض جنة هنا

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