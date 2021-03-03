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"دخلنا مرحلة الخطورة".. خبير يكشف آخر تطورات سد النهضة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور نادر نور اللدين، أستاذ المواد المائية، آخر تطورات ازمة سد النهضة، قائلًا: "وزيري الخارجية المصري والسوداني تحدثا بأن ملء سد النهضة، بدون توافق يعتبر مساس بالأمن القومي للبلدين، وهذا الأمر لأول مرة يحدث".

وتابع أستاذ الموارد المائية، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بيان وزيري الخارجية حذر أديس أبابا من اتخاذ قرارات منفردة في الملء الثاني دون اتفاق، مضيفًا أن مصر تتواصل مع كل الاطراف ولا تريد التصعيد، إلا حال تأزم المواقف مثلما يحدث الآن، معقبًا: "باقي أربع شهور على الملء، ولم تلتزم إثيوبيا بأي تصريحات مطمئنة لضمان حصة مصري والسودان من النيل والأزرق".

وأشار إلى أن اليوم شهد اجتماع لوزيري الأركان المصري والسودان بالخرطوم، واعلن اليوم عن احتمالية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان الأسبوع المقبل، معقبًا: "يبدوا أن الوضع بدأ يدخل في مرحلة خطورة، وهناك تحركات سريعة على كافة الجوانب".

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