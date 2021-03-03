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التعليم تعلن إلغاء التشعيب في الثانوية العامة بداية من العام المقبل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:35 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الغاء التشعيب في الصف الثالث الثانوي بداية من العام المقبل.

وأضاف "شوقي" في تصريحات له عبر جروب «أولياء أمور مصر» أن طلاب الثانوية العامة العام القادم لن يطبق عليهم نظام التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة.

وتابع: "سيكون مسموح لطلاب الثانوية العامة بالتشعيب لعلمي وأدبي فقط من العام الدراسي.٢٠٢١٢٠٢٢".

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت أن كل من واجه مشاكل تقنية في امتحانات الثانوية فهو ناجح.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الالكترونية.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين ويتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما سوف نستخدمها فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة.

واستكمل أن تصميم الحلول التقنية في الثانوية يتضمن ٣ مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر ويتكلف تأمين امتحانات الثانوية العامة (لحوالي ٦٥٠ ألف طالب) قرابة المليار جنيه مصري وليس من المتاح في امتحانات سنوات النقل أن تتكبد الدولة هذه المبالغ الطائلة لعمليات التأمين المحكمة.

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