التعليم تعلن إلغاء التشعيب في الثانوية العامة بداية من العام المقبل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الغاء التشعيب في الصف الثالث الثانوي بداية من العام المقبل.





وأضاف "شوقي" في تصريحات له عبر جروب «أولياء أمور مصر» أن طلاب الثانوية العامة العام القادم لن يطبق عليهم نظام التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة.





وتابع: "سيكون مسموح لطلاب الثانوية العامة بالتشعيب لعلمي وأدبي فقط من العام الدراسي.٢٠٢١٢٠٢٢".





الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت أن كل من واجه مشاكل تقنية في امتحانات الثانوية فهو ناجح.



