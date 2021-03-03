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وزارة السياحة: بوابة العمرة الإلكترونية تمنع ارتكاب أي مخالفة (فيديو)
الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:40 ص
كساب أحمد
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قالت سهى بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن منصة العمرة الإلكترونية ستبدأ العمل بعد التصويت على مشروع قانتون بوابة العمرة.
وتابعت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن وزارة السياحة تعمل الآن على ميكنة كافة الخدمات، وبوابة العمر خير مثال على ذلك.
وأضافت المتحدث باسم وزارة السياحة، أن كافة شركات السياحة الموجودة على المنصة مراقبة من قبل وزارة السياحية، وكافة الأسعار معلنة، ولذلك لن يوجد أي مجال لارتكاب المخالفات، وحتى إن حصلت مخالفات، رغم أن ذلك مستبعد، فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركة التي قامت بذلك.
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