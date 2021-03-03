Advertisements

وزارة السياحة: بوابة العمرة الإلكترونية تمنع ارتكاب أي مخالفة (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قالت سهى بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن منصة العمرة الإلكترونية ستبدأ العمل بعد التصويت على مشروع قانتون بوابة العمرة.

وتابعت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن وزارة السياحة تعمل الآن على ميكنة كافة الخدمات، وبوابة العمر خير مثال على ذلك.

وأضافت  المتحدث باسم وزارة السياحة، أن كافة شركات السياحة الموجودة على المنصة مراقبة من قبل وزارة السياحية، وكافة الأسعار معلنة، ولذلك لن يوجد أي مجال لارتكاب المخالفات، وحتى إن حصلت مخالفات، رغم أن ذلك مستبعد، فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركة التي قامت بذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركات السياحه بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية فى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ميدو يشعل صراع الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 13 ساعة

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو: الأهلي أفضل الأندية المصرية تعاملًا مع الأزمات و90% لا يجيد ذلك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

السياحة تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية (صور)

"غرفة السياحة": الشركات التي تعمل في مجال العمرة مسجلة علي البوابة الإلكترونية

بعد تدشينها.. أبرز المعلومات عن بوابة "العمرة المصرية"

غرفة شركات السياحة: بوابة العمرة الإلكترونية "حدث تاريخي"

غدا.. بدء تشغيل بوابة العمرة المصرية.. وزيرة السياحة: هدفها ضمان حقوق المعتمر

غدا.. التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:48 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

10:42 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات