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وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ليس بروفة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:41 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المواطنين لديهم تخوف من امتحانات الثانوية العامة، ويعتقدون أن نظام الصف الأول والثاني الثانوي مثل امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ليست بروفة لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، معلقًا: "الثانوية العامة موضوع تاني، وهي موضوع تاني طول عمرها".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي علاقة بين التقنيات المستخدمة للصفين الأول والثاني الثانوي وامتحانات الثانوية العامة، متابعًا: "استطعنا ضبط العبء على شبكات الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات في كل الجمهورية"، متابعًا: "سيتم إجراء امتحانين تجريبيين للصف الثالث الثانوي، وستكون الامتحانات في شهر يوليو".

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