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أحمد زاهر: لم أرشح ابنتي ملك لفيلم "فارس"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أكد النجم أحمد زاهر، أنه لم يرشح ابنته ملك للمشاركة في فيلم "فارس" الذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما.

وأشار زاهر فى تصريحات صحفية، إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز هو من اختارها لتجسيد دور شقيقته في الفيلم خاصة لوجود شبه كبير بينهما.

وعبر أحمد زاهر عن أمله الشديد في أن تقدم ابنته دورًا مميزًا فى العمل المرتقب.

يذكر أن فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.

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