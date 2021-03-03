أحمد زاهر: لم أرشح ابنتي ملك لفيلم "فارس"





أكد النجم أحمد زاهر، أنه لم يرشح ابنته ملك للمشاركة في فيلم "فارس" الذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما.





وأشار زاهر فى تصريحات صحفية، إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز هو من اختارها لتجسيد دور شقيقته في الفيلم خاصة لوجود شبه كبير بينهما.





وعبر أحمد زاهر عن أمله الشديد في أن تقدم ابنته دورًا مميزًا فى العمل المرتقب.



