تسجيل صوتي يفضح سيطرة الإخوان على الهارب "محمد علي"

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أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسجيل صوتي يفضح سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على المقاول الهارب محمد على وإدارتهم صفحاته على السوشيال ميديا.



وقال "على"- وفقا للفيديو الذي بثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء – إن الإخوان طلبوا منه إقامة صفحة على "فيس بوك" باسمه ثم قاموا بالسيطرة عليها من قبل شخصى يدعى مسعد من قناة الشرق، وقام بنشر معلومات عن لسانه دون أن يعلم.



وأشار إلى أنه تحدث مع أيمن نور وأخبره بأنه سينشأ صفحة تويتر باسمه، حيث قال: " كلمني شخص اسمه مسعد وقالي أن الدكتور أيمن نور عايز يكلم، كنت أسمع عنه ومعرفهوش، ولما كلمني قالي متقلقش وعملوا ليا صفحة أسرار محمد علي، وبعدها كلمني تاني وقالي أنت مرتب مع مين، قولته لوحدي، قالي لا مينفعش، الثورات دي ليها ترتيبات، وتنسيق، قولتله ده موضوعكم أنتم، مبفهمش فيه، أنا لا عمري عملت حزب، ولا عمري كنت بطلع ناس وانزل ناس ماليش في الكلام ده مش بتاعي، وطلبوا أني ألغي دعوتي للنزول، قولتلهم ألغي نداء إيه، أنا مش هلغي النداء أنا بكلم الأحزاب وقوى المعارضة".



