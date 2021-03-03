Advertisements

من داخل الجيم.. ميرنا نور الدين تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة ميرنا نور الدين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ميرنا نور الدين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها من داخل الجيم، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن ميرنا نور الدين كان أحدث ظهور لها فى مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

أخبار تهمك

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية رضوى الشربيني

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع هدف الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 8 ساعات

مرشح برشلونة: لدينا إتفاق مع ثلاث لاعبين رائعين

منذ ساعة و نصف

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:48 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

10:42 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات