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شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار
الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:46 ص
كساب أحمد
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نشر الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، تسريبًا صوتيًا للإعلامي الإخواني محمد ناصر، وهو يتحدث بان أيمن نور نهب 30 مليون دولار، وهو يتحدث مع وسيط يطالب فيه بزيادة أجره.
وقال محمد ناصر للوسيط: "عامل أيه"، ليرد عليه قائلًا:" والله مش تمام يعني مضايق شوية"، فيطالبه ناصر بالابتعاد عن نور، قائلا: "لو مضايق أبعد عن نور"، فيعقب الوسيط:" ياعم نور دا راجل.. ومش تمام اللي بيعمله ده".
وأضاف "ناصر" قائلًا: "أيمن نور راجل مختل عقليًا"، فيعقب الوسيط: "خلي بالك كلنا في مركب واحدة، لو انت عندك مشكلة نقعد ونشوف إزاي نحلها، واحنا هنقدرك كويس بس في حدود المعقول"، فيرد قائلًا: "انت عارف إن القناة بتاخد فلوس كويس أووي، يعني قصة الـ30 مليون دولار.. والقناة شوية حرامية دي حقيقية مش هزار، فانت بتاخد دولارات".
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