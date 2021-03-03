شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

نشر الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، تسريبًا صوتيًا للإعلامي الإخواني محمد ناصر، وهو يتحدث بان أيمن نور نهب 30 مليون دولار، وهو يتحدث مع وسيط يطالب فيه بزيادة أجره.





وقال محمد ناصر للوسيط: "عامل أيه"، ليرد عليه قائلًا:" والله مش تمام يعني مضايق شوية"، فيطالبه ناصر بالابتعاد عن نور، قائلا: "لو مضايق أبعد عن نور"، فيعقب الوسيط:" ياعم نور دا راجل.. ومش تمام اللي بيعمله ده".



