الترجي فرصة باتشيكو الأخيرة في الزمالك

استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، على منح المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض فرصة أخيرة لتحسين النتائج النتائج أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.





فرصة باتشيكو الأخيرة في الزمالك

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الترجي التونسي على ملعب رادس، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن مسئولي الأبيض قرروا منح المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول، فرصة أخيرة للبقاء فى حالة الفوز على الترجي.





وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك بغضب شديد تجاه المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، بعد التعادل المخيب أمام وادي دجلة ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد تعادل فى أول جولتين بدوري أبطال أفريقيا أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، بالإضافة إلى التعادل السلبي مع وادي دجلة في الدوري.



