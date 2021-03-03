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خبير يكشف تفاصيل سياسات "فيسبوك" الجديدة (فيديو)
الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:41 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور أمير النمرات، أستاذ محاضر في جرائم الإنترنت بجامعة شرق لندن، إن سياسات فيسبوك الجديدة تتيح دمج التطبيقات التي يملكها بهدف الحصول على بيانات المستخدمين، موضحا أن فيسبوك لا تتمتع بمصداقية كبيرة للدفاع عنه.
وأضاف "النمرات"، في حديثه لقناة "الغد"، أن عدم مصدقية لـ"فيسبوك"، وصلت إلى أمور الخصوصية والسياسات الداخلية في بيانات المستخدمين، موضحا أن رد الفعل أصبح معروفا من الجمهور.
وأكد أن فيسبوك لابد أن يراجع سياساته والأسلوب الذي طرح فى السياسات الجديدة، خلاف الذي تم طرحه منذ فترة وتغيير طريقة الطرح خلاف التطبيقات الأخرى مثل "واتس آب – إنستجرام".
أصدرت محكمة أمريكية قرارا نهائيا بأن تدفع فيسبوك غرامة قدرها 650 مليون دولار لتسوية نزاع بشأن الخصوصية بين المجموعة و1.6 مليون مستخدم في ولاية إلينوي الأمريكية، ورفع المحامي في شيكاجو جاي إديلسون دعوى قضائية ضد فيسبوك في 2015، متهما شبكة التواصل الاجتماعي بجمع بيانات بيومترية للتعرّف على الوجوه في خرق لقانون بشأن الخصوصية في إلينوي يعود إلى العام 2008.
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