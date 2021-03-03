خبير يكشف تفاصيل سياسات "فيسبوك" الجديدة (فيديو)

قال الدكتور أمير النمرات، أستاذ محاضر في جرائم الإنترنت بجامعة شرق لندن، إن سياسات فيسبوك الجديدة تتيح دمج التطبيقات التي يملكها بهدف الحصول على بيانات المستخدمين، موضحا أن فيسبوك لا تتمتع بمصداقية كبيرة للدفاع عنه.





وأضاف "النمرات"، في حديثه لقناة "الغد"، أن عدم مصدقية لـ"فيسبوك"، وصلت إلى أمور الخصوصية والسياسات الداخلية في بيانات المستخدمين، موضحا أن رد الفعل أصبح معروفا من الجمهور.





وأكد أن فيسبوك لابد أن يراجع سياساته والأسلوب الذي طرح فى السياسات الجديدة، خلاف الذي تم طرحه منذ فترة وتغيير طريقة الطرح خلاف التطبيقات الأخرى مثل "واتس آب – إنستجرام".



