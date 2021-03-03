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اليوم .. إطلاق 13 قافلة طبية مجانية في عدد من محافظات الجمهورية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:27 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 10 من شهر مارس الجاري، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقالت الوزارة، أنه سيتم توجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في مناطق نزلة البرقى مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ودلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية، والشيخ مسعود مركز العدوة محافظة المنيا، والرفشة مركز أبوتشت محافظة قنا، والحلازين محافظة مطروح، وبويط مركز الرحمانية محافظة البحيرة، ونزة الحاجر مركز جهينة محافظة سوهاج، وكفر المنازلة مركز كفر سعد محافظة دمياط، وأبوسمبل السياحي محافظة أسوان، ومركز طبي الأسمرات مركز المقطم محافظة القاهرة، وأبوهريرة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ووحدة المطار مركز شرق محافظة الإسكندرية، ومرسى حميرة ومنطقة الخير مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر.

يذكر أنه تم إطلاق 6 قوافل طبية أمس الثلاثاء، بمناطق بلال بن رباح مركز النوبارية محافظة البحيرة، والبنجر 23 مركز الحمام محافظة مطروح، والجرنوس مركز بني مزار محافظة المنيا، و53 أبوماضي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومركز طبي البساتين محافظة القاهرة، وأبومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، إضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 2 و3 مارس، في مناطق وادي الجوفة مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبني سميع مركز أبوتيج محافظة أسيوط، والقبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة، لافتًا إلى استمرار عمل القافلة لمدة يومين متتاليين.

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