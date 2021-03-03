مصطفى الفقي: بايدن لم يستقر حتى الآن على سياسة محددة في الشرق الأوسط (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن المملكة العربية السعودية صديق تقليدي قوي للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يراجع نفسه جيدًا عند التعامل مع السعودية.





وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن بايدن يعلم أن تدهور العلاقات مع السعودية ليس في صالحه، متابعًا: "بايدن دخل في عداء مع سياسة ترامب"، مؤكدًا أنه لن يصل الوضع بين أمريكا والسعودية إلى مرحلة التوتر.



