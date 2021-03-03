Advertisements

كورونا في 24ساعة| إصابة مستشار وزيرة الصحة وكورونا لن تنتهي بنهاية 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
Advertisements
شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر:

الصحة: تسجيل 581 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و42 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 308 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141655 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 581 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا:
توفيت اليوم، هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

الحكومة: مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" الصيني:
وقالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" ‏الصيني، حيث سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ‏الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.‏

الصحة: 77.2% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بلوغ نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية 77.2%، بعد تسجيل 141347 حالة تعافى حتى اليوم

إصابة مستشار وزيرة الصحة بفيروس كورونا
أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إصابته بفيروس كورونا.

ونشر صلاح، عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "عايز اشكر كل اللى سأل عليا لإصابتى بكورونا سواء عالواتس آب أو بالتليفون أو على الفيس بوك، ومقدرتش أرد عليه لأنى مش قادر أتكلم، متابعًا، الحمد لله، أنا ومراتى والولاد بخير ودعواتكم إن الموضوع يعدى بخير إن شاء الله"

الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021
قال المدير التنفيذي لخدمات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، إنه على الرغم من تباطؤ انتشار كورونا في بعض البلدان بسبب الإغلاق وبرامج التطعيم، "فمن السابق لأوانه وغير الواقعي الاعتقاد بأن الوباء سينتهي بحلول نهاية العام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر اللقاح الصينى الفجر

أخبار تهمك

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية فى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ يوم

نادر شوقي: رمضان صبحي عاد للأهلي لاستعادة مستواه

منذ ساعة

استمرار الأمطار ودرجة الحرارة تنخفض لـ7.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

منذ ساعة و 13 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

ميدو يشعل صراع الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

صراع رونالدو ولوكاكو.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأربعاء

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تكشف القدرة الاستيعابية لتخزين جرعات لقاح كورونا

غسان سعيد: لقاح سينوفارم أكثر وأعلى أمانًا من فايزر

مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء تطعيم المصريين بلقاح كورونا

متحدث الوزراء: وصول نصف مليون جرعة لقاح صيني لمصر قبل نهاية العام

تعليق أول مصري يحصل على لقاح "سينوفارم" في البحرين

بعد انضمام "سينوفاك" للاستخدام الطارئ.. قائمة لقاحات كورونا التي توفرها مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 ص

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

10:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات