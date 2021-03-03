كورونا في 24ساعة| إصابة مستشار وزيرة الصحة وكورونا لن تنتهي بنهاية 2021

شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر:





الصحة: تسجيل 581 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و42 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 308 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141655 حالة حتى اليوم.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 581 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.





وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا:

توفيت اليوم، هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا المستجد.





الحكومة: مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" الصيني:

وقالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" ‏الصيني، حيث سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ‏الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.‏





الصحة: 77.2% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية:





كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بلوغ نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية 77.2%، بعد تسجيل 141347 حالة تعافى حتى اليوم





إصابة مستشار وزيرة الصحة بفيروس كورونا

أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إصابته بفيروس كورونا.





ونشر صلاح، عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "عايز اشكر كل اللى سأل عليا لإصابتى بكورونا سواء عالواتس آب أو بالتليفون أو على الفيس بوك، ومقدرتش أرد عليه لأنى مش قادر أتكلم، متابعًا، الحمد لله، أنا ومراتى والولاد بخير ودعواتكم إن الموضوع يعدى بخير إن شاء الله"





الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021