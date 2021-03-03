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مصطفى الفقي: مصر هي الأولى بإجراء إصلاح داخل جامعة الدول العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:10 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن مصر ترى أن ميراث 1945 لا يجب أن يذهب ولا بد أن يستمر الأمين العام لجامعة الدول العربية من مصر.

وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن أحمد القطان وزير الشؤون الإفريقية السعودية طلب ترشيد النفقات في الجامعة العربية.

ولفت إلى أن الجامعة العربية تعاني ماديًا بسبب المستحقات عليها، مؤكدًا أن مصر هي الأولى بإجراء إصلاح داخل جامعة الدول العربية، لافتًا إلى أن الجامعة العربية تحتاج إلى إصلاح وانتفاضة.

وتابع: "في أيدينا إصلاح الجامعة العربية ولا بد أن تصمت نغمة أن الجامعة العربية عن "تلاجة على كورنيش النيل""، مؤكدًا أن الجامعة العربية ستظل مؤسسة إقليمية ترعاها مصر والسعودية وعدد من الدول العربية.

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