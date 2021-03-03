مصطفى الفقي: لا يوجد تحالف مصري سوداني ضد إثيوبيا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن هناك من يريد ضرب الجهود المصرية الإفريقية، متابعًا: "نرفض أن تلعب إثيوبيا بعنصر الوقت في أزمة سد النهضة، ولا أحد يقبل أن تُستغل مياه النيل لابتزاز مصر والسودان"،موضحًا أنه لا يوجد تحالف مصري سوداني ضد إثيوبيا، والحديث عنه هراء.





وأكد "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا بد من تسوية عاجلة بين مصر والسودان وإثيوبيا في ملف سد النهضة، لافتًا إلى أن إثيوبيا استغلت الاتفاق الثلاثي الموقع في 2015 للحصول على تمويلات مالية لبناء السد ثم أنكرت الاتفاق.



