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مصطفى الفقي: أدعو إثيوبيا لعدم اللعب بالنار في ملف سد النهضة (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:30 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن هناك تحريض لمنع أي حلول لأزمة سد النهضة، متابعًا: "أدعو إثيوبيا لعدم اللعب بالنار في ملف سد النهضة".

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه لم تحترم إثيوبيا منه شيئًا، لافتًا إلى أن مصر كانت تستطيع المقايضة بالمياه ولم تفعل ذلك لتمسكها بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر والسودان في موقف مشترك وقوي اليوم، متابعًا: "نمر بمرحلة فاصلة في ملق السد الإثيوبي، ومصر والسودان اليوم تعلنان عدم الرضا ع تفاوض لم يؤدي لنتائج ملزمة".

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