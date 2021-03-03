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مدرب حراس الزمالك السابق يتحدث عن موقف عمر السعيد في مباراة النجم
الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:19 ص
احمد عصام
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أكد توماس جروتير، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، أنه كان يملك 3 حراس جيدين للغاية، مشيرا إلى أنهم لديهم خبرات كبيرة تساعدهم على اللعب بشكل أساسي.
وقال توماس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من حسن ظني أنني كنت أملك 3 حراس جيدين وموهوبين وبينهم روح كبيرة".
وأكمل : "كنت أثق بعمر صلاح لأنه موهوب ويملك شخصية كبيرة، كان جاهزا وقدم ما عليه".
وتابع: "أن يكون عمر السعيد حارس مرمى أمام النجم الساحلي كانت صعبة للغاية، لكن لكي تحقق ببطولات تحتاج إلى توفيق".
وأتم: "لم يكن هناك وقتا لنصحيته في هذه اللحظة، لكنه كان يعلم أنه لا يجب أن يستقبل أهدافا".
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