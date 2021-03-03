مدرب حراس الزمالك السابق يتحدث عن موقف عمر السعيد في مباراة النجم

أكد توماس جروتير، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، أنه كان يملك 3 حراس جيدين للغاية، مشيرا إلى أنهم لديهم خبرات كبيرة تساعدهم على اللعب بشكل أساسي.





وقال توماس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من حسن ظني أنني كنت أملك 3 حراس جيدين وموهوبين وبينهم روح كبيرة".





وأكمل : "كنت أثق بعمر صلاح لأنه موهوب ويملك شخصية كبيرة، كان جاهزا وقدم ما عليه".





وتابع: "أن يكون عمر السعيد حارس مرمى أمام النجم الساحلي كانت صعبة للغاية، لكن لكي تحقق ببطولات تحتاج إلى توفيق".





وأتم: "لم يكن هناك وقتا لنصحيته في هذه اللحظة، لكنه كان يعلم أنه لا يجب أن يستقبل أهدافا".



