Advertisements
حملة بعين شمس لرفع الباعة الجائلين من الشارع
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:18 ص
إسماعيل منطاوي
Advertisements
نفذت إدارة الإشغالات بحي عين شمس وبالتعاون مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات والباعه الجائلين من شارع عين شمس وإبراهيم عبد الرازق والمطرية.
وأسفرت الحمله عن رفع العديد من الحواجز الحديديه من شارع صدقي من عين شمس و١٥٤ش إبراهيم عبد الرازق وشارع أمين الجندي، كما تم رفع الإشغالات من مقهي المضيفه ومقهي نجمه النعام بشارع متحف المطرية.
ويأتي ذلك بهدف إعادة الإنضباط للشارع وعدم السماح بالتعدي علي الرصيف والشارع وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشارع.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements