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مدرب الزمالك السابق ينتقد باتشيكو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك السابق أن باتشيكو المدير الفني للفريق، ليس قريبا من اللاعبين.

وقال أحمد عبد الرؤوف في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن  مصطفى محمد من اهم المهاجمين في مصر في الفترة الأخيرة وسيكون له مستقبل كبير.

وتابع، أنه فضل استمرار عمر السعيد مع الزمالك عن التعاقد مع مروان حمدي نظرا لخبرات الأول.

وأتم، أن مصطفى محمد خاض أكثر من تجربة في الاعارات حتى أصبح في مستواه الحالي.

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