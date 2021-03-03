الأرصاد تنشر خريطة سقوط الأمطار اليوم



- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- أمطار متوسطة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).



- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكيرى على فترات متقطعة (30% تقريبًا).



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.







- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة.- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.حالة الطقس ليلًا: