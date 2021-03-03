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الزمالك يتدرب في الثانية عشر ظهرا قبل السفر تونس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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يخوض فريق الكرة الأول بالنادي مرانه في الثانية عشرة ظهر غد الاربعاء وذلك قبل التوجه لمطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر الى تونس لملاقاة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى تونس في السادسة مساء غدٍ الأربعاء استعدادا لمواجهة الترجي على متن طائرة خاصة.

ويواجه الزمالك الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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