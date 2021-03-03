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ذرسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،: "التغيير الذي نحاول تطبيقه في التعليم المصري مهمة شاقة جدًا، ونحاول جاهدين أن نوصل للناس الفكرة نفسها ونتواصل معاهم".

وأَضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "إذا لم نتحرر من فكر جمع الدرجات فلن نستطيع التحرك للأمام"، متابعًا: "حريصون على نجاح تجربة التعليم الجديدة، الهدف يستحق، ونسير فيه بشكل جيد"، مردفًا: "لم يأتي إلينا أي ملاحظات على امتحانات النموذج المتعدد"، معلقًا: "6 مليون و300 ألف طالب مر امتحانهم بسلام"، متابعًا: "نحن نمر بوضع استثنائي، والامتحان المجمع استثنائي وغير دائم، وهو فكرة للتعامل مع الوضع الراهن".

واستكمل: "الناس لم تعد منشغلة بكورونا منذ يوم الجمعة الماضي وانصب الاهتمام على الامتحانات"، لافتًا إلى أنه كان هناك حالة هلع من الامتحانات، وهناك اهتمام مبالغ فيه وحالة هلع من أولياء الأمور وليس الطلاب، معلقًا: "الطلاب أدوا الامتحانات بمنتهى الهدوء والسعادة، ومحدش علق تعليق واحد على الامتحانات".

واستطرد وزير التعليم،: "تحملنا ما لا يتحمله بشر من هلع المواطنين بشأن الامتحانات"، لافتًا إلى أن فكرة الامتحان المجمع كانت بديل للأبحاث التي يتم التحايل عليها، مضيفًا: "هناك مجموعات منظمة شبيهة بالألتراس تقوم بعمل دوشة لاستهداف التعليم المصري"، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع الأمور بعنف شديد وعدم ثقة، متابعًا: "الامتحان كله نجاح وسقوط وليس منافسة على الدرجات والمجاميع".


وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشاكل التي حدثت يوم السبت 100% منها مرتبط بشبكة الإنترنت، ومع ذلك 11% من الطلاب أدوا الامتحان بكفاءة، وارتفعت النسبة بعد ذلك لأكثر من 90%، متابعًا: "تعاونا مع وزارة الاتصالات لوضع أيدينا على المشكلات لحلها، وقولنا يوم السبت إللي قابل مشكلة تقنية في الامتحان يعتبر نفسه ناجح".

وأضاف: "لا داعي للإرهاق والجدل المثار على السوشيال ميديا، إحنا سهل علينا نعمل امتحانات ورقية ولكن مصر تستثمرفي هذه التجربة، ولكن الأرقام أهم شيء.. وحوالي 99.9% أدوا الامتحانات بكفاءة".

وأردف وزير التعليم: "مفيش حاجة اسمها السيستم، ولكن هناك قاعدة متكاملة لتوزيع الامتحانات المختلفة على الطلاب، والمشكلة التي حدثت في اليوم الأول في الإنترنت تم حلها في أقل من 24 ساعة"، لافتًا إلى أن المواطنين لديهم تخوف من امتحانات الثانوية العامة، ويعتقدون أن نظام الصف الأول والثاني الثانوي مثل امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ليست بروفة لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، معلقًا: "الثانوية العامة موضوع تاني، وهي موضوع تاني طول عمرها"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي علاقة بين التقنيات المستخدمة للصفين الأول والثاني الثانوي وامتحانات الثانوية العامة، متابعًا: "استطعنا ضبط العبء على شبكات الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات في كل الجمهورية"، متابعًا: "سيتم إجراء امتحانين تجريبيين للصف الثالث الثانوي، وستكون الامتحانات في شهر يوليو".

ولفت "شوقي"، إلى أن أولياء الأمور لديهم حالة قلق غير معتادة لجميع الصفوف وليس للثانوية العامة فقط، متابعًا: "لسنا معنيين بالدرجات، ولكننا معنيين بالتعلم"، مؤكدًا أن هناك هجوم منظم له أهداف على وزارة التربية والتعليم، متابعًا: "أطمأن أولياء الأمور بأن التصحيح الإلكتروني سيكون عادلًا وشفافًا، وقدمنا كل ما يمكن تقديمه أثناء جائحة كورونا في وقت أغلقت فيه الدول كل شيء"، منوهًا بأن هناك تريندات وهمية، وهناك هجوم من داخل مصر ومن الخارج، مشددًا على أنه يجب على أولياء الأمور أن يدركوا أن مصر تقوم بإنجاز حقيقي، معلقًا: "والصبر مطلوب، وفهم إللي بيحصل مطلوب".

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