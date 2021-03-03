ميدو يشعل صراع الدوري بين الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الدوري لايزال في الملعب، حتى إذا فاز النادي الأهلي بجميع مؤجلاته خلال الفترة المقبلة.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "في حال فوز الأهلي بكل مبارياته المؤجلة، سيكون الفارق بينه وبين الزمالك ثلاث نقاط فقط، الدوري ما زال في الملعب بين جميع الفرق التي تتنافس على القمة".





جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات.





في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد أن لعب 13 مباراة.



