Advertisements

ميدو يشعل صراع الدوري بين الأهلي والزمالك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الدوري لايزال في الملعب، حتى إذا فاز النادي الأهلي بجميع مؤجلاته خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "في حال فوز الأهلي بكل مبارياته المؤجلة، سيكون الفارق بينه وبين الزمالك ثلاث نقاط فقط، الدوري ما زال في الملعب بين جميع الفرق التي تتنافس على القمة".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات.

في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد أن لعب 13 مباراة.

أخبار تهمك

مرشح برشلونة: لدينا إتفاق مع ثلاث لاعبين رائعين

منذ ساعة و نصف

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع هدف الزمالك

منذ ساعتين

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية رضوى الشربيني

منذ ساعة و 15 دقيقة

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:48 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

10:42 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات