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من داخل سيارتها.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ياسمين صبري على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ياسمين صبري، صورة جديدة لها وظهرت من داخل سيارتها بإطلالة مبهجة مرتدية سترة باللون الأسود، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد ومن إخراج مرقس عادل.

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