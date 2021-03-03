موعد مباراة برشلونة أمام إشبيلية فى نصف نهائي كأس ملك أسبانيا

يواجه اليوم الأربعاء نادي برشلونة على ملعبه نظيره نادي إشبيلية ضمنر منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين على ملعب خوان سانشيز بيزخوان الدولي بمدينة إشبيلية بفوز فريق الأندلس بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.





يذكر أن المباراة غير مذاعة على أي قناة فى الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا.



