Advertisements

"اليوم".. اللجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين" تجتمع بالمرشحين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:50 ص
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
ميسون أبو الحسن
Advertisements

تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا لها، مع المرشحين للسباق الانتخابي؛ وذلك لسماع مقترحاتهم حول انعقاد الانتخابات في ظل انتشار فيروس مورونا، وكيفية الحفاظ على حياة وصحة الزملاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد الجمعية العمومية والتصويت.

ووجهت اللجنة الدعوة لـ61 من المرشحين على مقاعد النقيب وعضوية المجلس، وذلك برئاسة خالد ميري، وحضور أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة، المرشحين، في القواعد والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وأيضًا الدعايا، خاصة وأن الانتخابات تنعقد هذا العم في ظروف استثنائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أرسل مجلس نقابة الصحفيين، خطابًا إلى مجلس الدولة؛ لطلب الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 5 مارس.

وقال خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن مجلس الدولة رفض الإشراف على الانتخابات، وذلك تخوفًا من انعقادها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن مجلس النقابة يبحث مخاطبة هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات، وذلك لضرورة وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية، لزيادة النزاهة.


وكان قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

أخبار تهمك

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 8 ساعات

مرشح برشلونة: لدينا إتفاق مع ثلاث لاعبين رائعين

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية رضوى الشربيني

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع هدف الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. 'الصحفيين' تستقبل أولى ندوات المرشحين بانتخابات التجديد

اليوم.. 'الصحفيين' تنظم ندوة لعدد من المرشحين بانتخابات التجديد

غدًا.. أول اجتماع للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

"الصحة" تجدد تحذيرها بشأن عقد انتخابات الصحفيين.. و"الداخلية" ترفض إقامة السرادق

"الصحفيين": مستمرون في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات

بسبب 'كورونا'.. مجلس الدولة يرفض الإشراف على انتخابات 'الصحفيين'

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:48 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

10:42 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات