"اليوم".. اللجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين" تجتمع بالمرشحين

تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا لها، مع المرشحين للسباق الانتخابي؛ وذلك لسماع مقترحاتهم حول انعقاد الانتخابات في ظل انتشار فيروس مورونا، وكيفية الحفاظ على حياة وصحة الزملاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد الجمعية العمومية والتصويت.



ووجهت اللجنة الدعوة لـ61 من المرشحين على مقاعد النقيب وعضوية المجلس، وذلك برئاسة خالد ميري، وحضور أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات.



ومن المقرر أن تناقش اللجنة، المرشحين، في القواعد والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وأيضًا الدعايا، خاصة وأن الانتخابات تنعقد هذا العم في ظروف استثنائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وكان قد أرسل مجلس نقابة الصحفيين، خطابًا إلى مجلس الدولة؛ لطلب الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 5 مارس.



وقال خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن مجلس الدولة رفض الإشراف على الانتخابات، وذلك تخوفًا من انعقادها في ظل انتشار فيروس كورونا.



وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن مجلس النقابة يبحث مخاطبة هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات، وذلك لضرورة وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية، لزيادة النزاهة.



وكان قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.