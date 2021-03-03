رانيا فريد شوقي تنعي والدة الإعلامية رضوي الشربيني

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي توفيت أمس الثلاثاء متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.



وكتبت رانيا فريد شوقي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله، وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني".



وكان قد أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها، مساء أمس الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتبت رضوى الشربيني،: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".



وتابعت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".



واختتمت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمي في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية".