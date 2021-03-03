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تخفيض للمصروفات الدراسية وخدمة علاجية مجانية.. أبوالسعود محمد يزف بشرى سارّة للصحفيين وأسرهم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:00 ص
أبوالسعود محمد المرشح لعضوية مجلس الصحفيين
أبوالسعود محمد المرشح لعضوية مجلس الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح لعضوية المجلس "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، عن مفاجئة جديدة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وافق على تخفيض ٢٥% للكورسات والخدمات التي يقدمها مركز اللغات والترجمة بالجامعة للصحفيين.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة لاستفادة الزملاء الصحفيين من الخدمات الجامعية المختلفة.

وأكد أن الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة بدر، وافق أيضًا على تخفيض ٢٥% من مصروفات الكليات النظرية، و١٠% من مصروفات الكليات العلمية للأبناء وأشقاء الصحفيين، بالإضافة إلى تقديم العلاج للصحفيين وأسرهم، بمركزي العلاج الطبيعي وطب الأسنان بالجامعة مجانًا.

وكان قد تقدم أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي، لعضوية المجلس "تحت السن"، والمقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل ٥ مارس.

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

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