بكلمات مليئة بالحب.. يوسف الشريف يهنيء زوجته بمناسبة عيد ميلادها



ونشر يوسف صورة تجمعه بـ إنجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق قائلا: "‏كل سنة وانتِ طيبة يا أحلى زوجة في الدنيا، كل سنة وأنا بحبك، كل سنة وأنا فخور بيكي.



يذكر أن إنجى على تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل"كوفيد٢٥"، من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وجه الفنان يوسف الشريف رسالة لزوجته المؤلفة والسيناريست إنجي علاء بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء.