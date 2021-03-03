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موعد مباراة ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:10 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره فريق أودينيزي مساء اليوم الأربعاء، على استاد "سان سيرو" معقل الروسونيري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" بالموسم الحالي 2020 – 2021.

ترتيب ميلان وأودينيزي بالدوري الإيطالي
يدخل ميلان مباراة الليلة، وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 16 انتصارًا، و4 هزائم، و4 تعادلات، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي متأخرًا بفارق 4 نقاط عن فريق انتر ميلان صاحب الصدارة برصيد 52 نقطة.

بينما يحتل فريق أودينيزي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 28 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، و7 تعادلات، و10 هزائم.

موعد مباراة ميلان ضد أودينيزي اليوم
وتنطلق مباراة ميلان مع نظيره أودينيزي في تمام العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر مارس الجاري، على استاد سان سيرو "جوزيبي مياتزا" معقل الروسونيري.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي
يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ميلان وأودينيزي اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي، حيث ستذاع المباراة عبر قناة bein sports hd 3 بتعليق المعلق المصري أحمد الطيب.

كما ستذاع المباراة المرتقبة عبر بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة أبرزهم، Sport TV 3 Potugal، Setanta Sports 1 Eurasia HD، Arena Sport 2 HD Serbia، كما يمكنكم متابعة بث مباشر للمباراة عبر شبكة الانترنت بجودة فائقة وبشكل مجاني.

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